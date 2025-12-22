Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars'ta öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı

        Kars'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 14:52 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:52
        Kars'ta öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı
        Kars'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi.

        Sarıkamış Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ilçe merkezinde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri, ilçedeki şehitlikleri ziyaret etti.

        Tarih öğretmeni Bahattin Kılıç, şehitliklerde öğrencilere Sarıkamış Harekatı'nı anlattı, dualar edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, yaptığı konuşmada, bugünün Sarıkamış Harekatı'nın başlangıcı olduğunu hatırlatarak, tüm okullarda eş zamanlı olarak ilk derste slayt gösterimi eşliğinde harekatın öğrencilere anlatıldığını söyledi.

        Öğrencilerden Busen Özçelik ise anma programında dua ettiklerini belirterek, "Bize şehitlerimizle ilgili bilgiler verdiler. Şehitlerimiz bizim için çok önemli, onlar ölmedi." dedi.

        Program, öğrencilere çorba dağıtılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

