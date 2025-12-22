Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu

        Kars'ta Sarıkamış şehitleri için meşaleli yürüyüş yapılarak temsili nöbet tutuldu.

        Giriş: 22.12.2025 - 18:38 Güncelleme: 22.12.2025 - 18:38
        Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu
        Kars'ta Sarıkamış şehitleri için meşaleli yürüyüş yapılarak temsili nöbet tutuldu.

        Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde Valilik koordinesinde anma etkinliği düzenlendi.

        Asker kıyafeti giyerek ilçe merkezinde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptı.

        Soğuk havaya aldırış etmeyen katılımcılar, şehitlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü bölgede temsili olarak nöbet tuttu.

        Kars Valisi Ziya Polat, gazetecilere, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Ecdadımızın, atalarımızın iman dolu yüreklerinin vatan millet sevdasıyla Allahuekber Dağları'nda şehadet şerbeti içmesinin 111. yılındayız. Kardan kefen giyen atalarımızı, büyüklerimizi, o imanı, inancı gençlere aktarmak için saygı nöbetimizi devralıyoruz. Allahuekber Dağları, on binlerce yiğidin bu devlet ve millet için düşmandan çok soğukla mücadelesinin, hüzün hikayesinin yazıldığı topraklardır." diye konuştu.

        Furkan Öztürk ise şehitleri anmak için yürüyüşe katıldıklarını dile getirerek, "Şimdi biz burada kalın elbiselerle üşüyoruz ama harekata katılan askerlerin o ince elbiselerle üşüdüklerini hatırlamak bizleri de üzüyor. Buralar için verilen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Yürüyüşe katılan öğrencilerden Hümeyra Tefir de duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatarak, "Burada şehitlerimizin hissettiklerini hissettik, ruhları şad olsun." dedi.

        Türk Kızılay Kars Şubesi de katılımcılara çorba ikram etti.

        Yürüyüşe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cengiz ile vatandaşlar katıldı.

