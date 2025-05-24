TÜRKİYE'nin81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 820 öğrencinin katıldığı 7'nci Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Şampiyonası, Kars'ta başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kars Valiliği, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesi katkılarıyla Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Şampiyonası, İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda açılış töreniyle başladı. 2 gün sürecek finallerde abluka, pentagon, motif, equlibrio, küre, kulami, mangala oyun kategorilerinde ilk ve ortaokulu seviyesinde 820 öğrenci yarışacak.

'EN YÜKSEK KATILIMA KAVUŞTUK'

TAZOF Başkanı Şaban Kurt, geçen yıl Kars'ta düzenlenen il turnuvasına katıldığını belirterek, "Kars il turnuvasından çok etkilendim. Düzenden, tarzdan, hakemlerimizin ilgisinden tutun da öğrencilerimizin davranışına kadar, elbette ki birçok ilde bunun örnekleri vardır ama Kars'ta ben hakemlerimizin giyimlerine bile şaşırdım açıkçası. İşte o gün burada Kars'ta neden olmasın diye düşünmeye başladık. Emek Kars'ı yakın etti bize, gülle karşılanmak Kars'ı yakın etti bize, kardeşlik, dostluk, o sıcaklık ve bu güzel ev sahipliği Kars'ı yakın etti bize. Edirne'ye, İzmir'e, Antalya'ya, Konya'ya yakın etti ve 7'nci Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Şampiyonası'na tam 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katıldı, en yüksek katılıma kavuştuk" dedi.