Kars'ta kadın binici, tayken alıp büyüttüğü atıyla yarışlara hazırlanıyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars’ın Karacaören köyünde yaşayan 29 yaşındaki Melisa Albug, tayken alıp büyüttüğü atı "Torun"u karlı arazide yarışlara hazırlıyor.



Kars'a 1877 yılında yerleştirilen Alman kökenli ailelerin torunlarından Melisa Albug, çocukluğundan beri atlara ilgi duydu.





Tayken alıp büyüttüğü "Torun" adlı atıyla sıkı bir bağ kuran Albug, pistlerin şampiyonu olması için atına özel ilgi gösteriyor.



Karacaören köyündeki karlı arazide düzenli antrenman yapan genç binici, atının dayanıklılık ve hızını artırmak için sabah ve akşam çalışıyor.



- Kulüpler arasındaki at yarışlarına katılacak



Hem biniciliğe alışan hem de atını hızlandırmaya çalışan Albug, kentte yıl içinde kulüpler arasında düzenlenecek at yarışlarına katılacak.



Melisa Albug, AA muhabirine, at sevgisinin aile kültürünün bir parçası olduğunu söyledi.



Atını çok sevdiğini ifade eden Albug, "Yarıştaki heyecanı, adrenalini yaşamak istiyorum. Yaz kış demeden antrenman yapıyoruz. Tayken aldım, birlikte zaman geçirdik, büyüttüm. Ben de ata binmeyi bilmiyordum, onunla zaman geçirdik, birbirimizi eğittik." dedi.



Kadın binici olarak yarışlara katılacağını anlatan Albug, "Atımı yağmurlu, güneşli havalarda, her türlü hava şartlarına hazırladım. Sabah ve akşamları antrenman yapıyoruz, çalışıyoruz. Kadın olarak yarışlara katılmak istiyorum. Kadın binici olarak kadınlara destek için hazırlanıyorum, Kars'ı temsil etmek istiyorum. Kars'ta at binicisi olmak çok güzel." diye konuştu.



Albug, tayken alıp büyüttüğü atıyla ayrı bir bağının olduğunu dile getirerek, "Aramız çok iyi, çocuk, kardeş, arkadaş gibiyiz. Atımla zaman geçiriyorum, o benim terapi doktorum. Dedemlerin 'Torun' diye bir atları vardı, çok beğeniyorlardı, ben de o ismi verdim." ifadelerini kullandı.

