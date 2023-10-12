Sarıkamış Liselileri Vakfından gençlik merkezine kitap bağışı yapıldı

Sarıkamış Liselileri Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfından ilçedeki gençlik merkezine kitap bağışında bulunuldu.

Vakfın başkan yardımcısı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Dr. Öğretim Üyesi ve tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz, Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım'ı ziyaret ederek, kendisine ve vakıf üyelerine ait şiir, roman kitaplarını hediye etti.

Solmaz, kitap okumanın çok büyük faydaları olduğunu belirterek, "Vakıf olarak yaptığımız kültür, sanat faaliyetleri kapsamında Gençlik Merkezimize bir nebze olsun katkı sunmak istedik. Kitap okumak, beynin bağlantısını güçlendirir, empati yeteneğini artırır, kelime dağarcığını geliştirir, stresi azaltır. Özellikle genç nesillerin mutlaka kültür, edebiyat, tarih konularında bilinçli olması son derece önemlidir." diye konuştu.

Sarıkamış Gençlik Merkezi Müdürü Yıldırım ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gürsoy hocam lise yıllarında tarih öğretmenimizdi. Bize emekleri çoktur. Kütüphanemize yaptığı katkıdan dolayı kendisine ve vakıf yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından personel ile birlikte hatıra fotoğraf çektirildi.