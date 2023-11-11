Kars'ta Filistin'e destek için "Hayır Çarşısı" kuruldu

Kars'ta, Gönüllü Gençlik STK'ları Platformu öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla "Hayır Çarşısı" açıldı.

Faikbey Caddesi'ndeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parkta kurulan "Hayır Çarşısı"nda, ev kadınları tarafından hazırlanan yöresel ev yemekleri, el sanatları ve yerli mahsuller satışa sunuldu.

Fotoğraf sergisinin de açıldığı çarşıda, elde edilen gelirin tamamı Filistin ve Gazze halkına ulaştırılacak. Çarşıya gelen vatandaşlar, buradan alışveriş yaparak Filistinlilere destek oldu.

Platform Başkanı Onur İbrahimoğlu, gazetecilere, Filistin'e destek olabilmek için gayret gösterdiklerini bunun için de "Hayır Çarşısı" açtıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze şeridinde uyguladığı saldırılarda annelerin, çocukların ve binlerce masum insanın acımasızca katledildiğini dile getiren İbrahimoğlu, "Gazzeli kardeşlerimizin yaralarına merhem olma adına ellerimiz havada dillerimiz duada, elimizden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğiz. Onların yanında olduğumuzu göstermek ve bir nebze olsun ihtiyaçlarına çare olmak için halkımızın destekleriyle bir hayır çarşısı etkinliği tertip ettik. Çarşımıza katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.