Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

        Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

        Kars'ın kent merkezinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte şehir merkezinin etrafındaki dağlar beyaza büründü.

        Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Kar yağışıyla sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

        Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizlerken karayolları ekipleri de yollarda küreme çalışması başlattı.

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

        Ardahan'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kent merkezinde de karla karışık yağmur etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dink ailesinin avukatı o kararı yorumladı
        Dink ailesinin avukatı o kararı yorumladı
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Avrupa'da yapay zeka kontrol edilecek
        Avrupa'da yapay zeka kontrol edilecek
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        O anlar kamerada! Tinerle sobayı yaktı! Alevlerin içinde kaldı!
        O anlar kamerada! Tinerle sobayı yaktı! Alevlerin içinde kaldı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Beni öldürmeye çalışıyorlar"
        "Beni öldürmeye çalışıyorlar"
        2 yaşındaki Anıl annesinin kucağındaydı! Yaya geçidinde büyük acı!
        2 yaşındaki Anıl annesinin kucağındaydı! Yaya geçidinde büyük acı!
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Diş Hekimliği öğrencileri Kars'ta diş bakımı yaptıkları çocuklara kıyafet h...
        Diş Hekimliği öğrencileri Kars'ta diş bakımı yaptıkları çocuklara kıyafet h...
        Kars'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Kars'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        "Dürüstlük Manavı'nda doğruluğu ve yardımlaşmayı öğreniyorlar
        "Dürüstlük Manavı'nda doğruluğu ve yardımlaşmayı öğreniyorlar
        Kısmen donan Çıldır Gölü´nün ilk ziyaretçileri İstanbul´dan
        Kısmen donan Çıldır Gölü´nün ilk ziyaretçileri İstanbul´dan
        Cezaevindeki PKK/KCK üyelerine finansman sağlayan 4 şüpheliye gözaltı
        Cezaevindeki PKK/KCK üyelerine finansman sağlayan 4 şüpheliye gözaltı
        Çıldır Gölü yüzeyinin bir bölümü soğuk havanın etkisiyle dondu
        Çıldır Gölü yüzeyinin bir bölümü soğuk havanın etkisiyle dondu