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        Kars'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:58
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        Kars'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kesikköprü Mahallesi'nde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki A.K'ye, Y.D'nin kullandığı otomobil çarptı.

        Kazada yaralanan çocuk, otomobil sürücüsü tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Kağızman Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan A.K, Kars'taki Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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