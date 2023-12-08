Kars'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kesikköprü Mahallesi'nde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki A.K'ye, Y.D'nin kullandığı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan çocuk, otomobil sürücüsü tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kağızman Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan A.K, Kars'taki Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

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