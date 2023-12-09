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        Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde dağ kayakçıları sezonu açtı

        Türkiye'nin kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanlarıyla öne çıkan kayak merkezlerinden, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de, dağ kayakçıları sezonu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:32 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:58
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        Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde dağ kayakçıları sezonu açtı
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        Türkiye'nin kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanlarıyla öne çıkan kayak merkezlerinden, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de, dağ kayakçıları sezonu açtı.

        Kar kalınlığının ormanlık alanda 50 santimetreye ulaşmasıyla bir grup dağ kayakçısı, kayak merkezi bölgesine gelerek sezonun ilk kayağını yaptı.

        Kayakçılar, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda dağ yürüyüşünün ardından kayak yaparak karın keyfini çıkardı.

        Kayak antrenörü Erol Karabulut, AA muhabirine, dağ kayağının Dağcılık Federasyonu bünyesinde olimpik bir spor olarak kabul edildiğini söyledi.

        Sarıkamış'ta, dağ kayağına dünya şampiyonası düzeyinde yetiştirilecek sporcular bulunduğunu dile getiren Karabulut, dağ kayağının Türkiye'de henüz rağbet görmediğini ancak Sarıkamış'ta başlattıklarını, ilçede 5 sporcunun bulunduğunu belirtti.

        Kar yağışının ilçede etkili olduğunu ifade eden Karabulut, "Sarıkamış'ta güzel kar yağışı başladı. Günlük 6-7 kilometre antrenman yapıyoruz. Dağ kayağını kış turizmine kazandırıp aynı zamanda alp disiplini, kayaklı koşunun yanı sıra gelen kayak severlere bölgemizi tanıtmak istiyoruz." dedi.

        Sporculardan bölgesel rehber Sudi Çelik de kar yağışıyla birlikte ormanlık alana geldiklerini belirterek, "Dağ kayağının başka bir özelliği de her hangi bir tesise bağlı olmadan ilk kar yağdığında doğaya çıkma imkanı sağlıyor. Harika bir manzara, güzel bir kar, herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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