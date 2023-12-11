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        Erzurum ve Kars'ta araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı

        Erzurum ve Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:53
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        Erzurum ve Kars'ta araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı
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        Erzurum ve Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Erzurum'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 3 derece ölçüldü.

        Soğuk hava dolayısıyla araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı tuttu.

        Sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Kars'ta da buzlanma meydana geldi.

        Sarıkamış ilçesinde su birikintileri buz tuttu, bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

        Buzlanmanın meydana geldiği yollarda, Karayolları ve belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

        Ardahan’da ise bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerini branda ve halıyla örttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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