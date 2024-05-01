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        Kars'ta minik öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları uçurtmalarla gökyüzünü süsledi

        Kars'ta ilkokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları rengarenk uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:42
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        Kars'ta minik öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları uçurtmalarla gökyüzünü süsledi
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        Kars'ta ilkokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları rengarenk uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

        Yenişehir İlköğretim Okulu'ndan 150 öğrenci, harçlıklarıyla aldıkları uçurtmaları uçurmak için kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde uçurtma şenliğine katıldı.

        Burada piknik yapan öğrenciler, farklı renklerdeki uçurtmaları uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Sınıf öğretmeni Olcay Aktaş, AA muhabirine, etkinliği öğrencilerin sosyalleşmesi amacıyla düzenlediklerini söyledi.

        Herkesin şenlikte güzel vakit geçirdiğini belirten Aktaş, "Öğrenciler gerçekten örnek bir davranış sergiledi. Haftalık harçlıklarını biriktirip uçurtma alarak doğada kendilerine unutulmaz gün yaşattılar. Onlar sayesinde biz de Yahni Dağı eteklerine gelerek temiz hava aldık." dedi.

        Öğretmenlerden Başak Aydın da öğrencilerle farklı bir etkinlik yapmak ve bunu geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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