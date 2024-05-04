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        Kars'ta doktorlar ve sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarını "sessiz yürüyüş"le kınadı

        Kars'ta doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:31 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:31
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        Kars'ta doktorlar ve sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarını "sessiz yürüyüş"le kınadı
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        Kars'ta doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Fethiye Camisi önünde toplanan doktorlar ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları dövizlerin yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarıyla sağanağa rağmen Kars Kalesi bölgesindeki Gazi Kars Bedesten'e kadar sessiz yürüyüş yaptı.

        Grup adına açıklama yapan Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Mürşide Özkul, Türkiye'deki doktorlar ve sağlık çalışanları olarak "Sessiz Yürüyüş"le 25 haftadır Gazze için seslerini yükseltmeye devam ettiklerini söyledi.

        İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarının katliamlara dönüştüğüne ancak söz konusu saldırıların uluslararası alanda henüz bir yaptırıma maruz bırakılmadığına dikkati çeken Özkul, "Saldırılardan önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunmaktayken şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneyindeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez durumda. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3 hastane mevcut. Bunların da sadece 2'sinde aktif olarak ameliyat yapılabiliyor." dedi.

        - Sağlıkçılar 6 aydır maaş almadan çalışıyor

        Hastanelerin bazılarının bombalanarak tahrip edildiğini bazılarının da içindeki cihaz ve malzemelerin parçalanarak kullanılamaz hale getirildiğini vurgulayan Özkul, şunları kaydetti:

        "6 aydır maaş almadan çalışmaya devam eden doktor ve sağlık görevlilerinin şehit edilmesi, tutuklanması veya göçe zorlanması nedeniyle hastaneler sağlık hizmeti veremez hale gelmiştir. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki bazı hastanelerde hemen hemen hiç tıbbi malzeme kalmamış ve güney-kuzey arası bağlantı neredeyse tamamen kesildiğinden malzeme tedarik edilemez hale gelmiştir. Gazze'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi bombalandı ve hizmet dışı kaldı. Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olan El-Nasır Hastanesi bombalandı ve hizmet dışı kaldı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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