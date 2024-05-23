Kars'ta hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği çocuk öldü

Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli sevk edildi.

Merkeze bağlı Davul köyü yaylasında babası ve kardeşiyle hayvan otlatan 14 yaşındaki Toprak A'ya yıldırım isabet etti.

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