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        Kars'ta hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği çocuk öldü

        Kars'ta yaylada hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 20:07 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:07
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        Kars'ta hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği çocuk öldü
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        Kars'ta yaylada hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği çocuk hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Davul köyü yaylasında babası ve kardeşiyle hayvan otlatan 14 yaşındaki Toprak A'ya yıldırım isabet etti.

        Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Toprak A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Çocuğun cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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