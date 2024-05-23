Kars'ta hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği çocuk öldü
Kars'ta yaylada hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği çocuk hayatını kaybetti.
Kars'ta yaylada hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği çocuk hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Davul köyü yaylasında babası ve kardeşiyle hayvan otlatan 14 yaşındaki Toprak A'ya yıldırım isabet etti.
Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Toprak A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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