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        Kars'ta dolu etkili oldu

        Kars'ta sağanak sonrası dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:22
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        Kars'ta dolu etkili oldu
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        Kars'ta sağanak sonrası dolu etkili oldu.

        Kentte sağanağın ardından dolu yağdı.

        Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.

        Seyir halindeki sürücüler ise araçlarını en yakın akaryakıt istasyonlarındaki çatı altlarına çekti.

        Dolu nedeniyle ağaç dalları kırıldı, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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