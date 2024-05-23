Türküden ilham alınarak Kağızman'a nar bahçesi kuruldu

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Kağızman ilçesinde "Kağızman'a ısmarladım nar gele" türküsünden ilham alınarak 40 fidanlık nar bahçesi kuruldu.

Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yürütülen çalışma kapsamında, "Kağızman'a ısmarladım nar gele" türküsünden esinlenilerek Kağızman'da nar bahçesi kurulması kararlaştırıldı.

Esenkır köyünde belirlenen alana 40 nar fidanı dikilerek deneme bahçesi oluşturuldu.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, AA muhabirine, ilçenin ikliminin birçok meyvenin yetişmesine elverişli olduğunu söyledi.

Deneme bahçesinin oluşturulması sürecinden bahseden Daştan, şöyle konuştu:

"İlçemizin bir türküsü olan ama Erzurum arşivlerinde resmi olarak kayıtlı 'Kağızman'a ısmarladım nar gele' türküsünden esinlenerek birkaç ay önce Tarım ve Orman İl Müdürümüze konudan bahsettim ve kendisi de uygun gördü. Mevsimin uygun olduğu bugün de nar ağaçlarımız toprakla buluşturduk, ümit ediyoruz ki güzel sonuçlar alırız. Kağızman mikroklima özeliğiyle Kars ve ilçelerinden biraz farklı önem arz etmektedir."

Nar fidanlarının çok hızlı büyüyebildiğini dile getiren Daştan, "Birkaç sene sonra buradan narlarımızı toplayacağız. 40 fidanımızı toprakla buluşturduk, iklim özelliği itibarıyla da en uygun olmasından dolayı Esenkır köyünü seçtik, ümit ediyoruz ki faydalı olacaktır." dedi.