Kars'ta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Kars'ta hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kars’ta hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Halil K’nin kullandığı hafif ticari araç, Kars-Iğdır kara yolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada sürücü ile Şamil K, Erdal D, Yasin T. ve İsminaz Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.
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