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        Kars'ta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Kars'ta hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 19:36 Güncelleme: 21.05.2024 - 19:36
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        Kars'ta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Kars’ta hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Halil K’nin kullandığı hafif ticari araç, Kars-Iğdır kara yolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Kazada sürücü ile Şamil K, Erdal D, Yasin T. ve İsminaz Ö. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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