Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kars'ta, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kadastro İl Müdürü Mustafa Akköse ve Kars Tapu Müdürü Sevilay Sel, kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Çalışanların da katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Akköse, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihin önemli bir kilometre taşının yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Gönülden inanıyoruz ki bir kurumun köklü geçmişi, onun bugünkü başarılarının ve gelecekteki vizyonunun temel taşıdır. Gururla kutladığımız 177. yıl dönümünde, köklerimize olan derin bağlılığımızı ve geleceğe olan kararlılığımızı bir kez daha yüksek sesle ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tapu Kadastro Teşkilatının 177 yıl önce temelleri atıldığında bir hayal ve bir amaçla yola çıktığını vurgulayan Akköse, şunları kaydetti:

        "O günden bugüne, kurumumuzun yolculuğu sadece başarılarla dolu olmadı, aynı zamanda zorluklarla da dolu oldu. Ancak her engelin üstesinden gelmek için gösterilen kararlılık ve azim, bizleri bugünkü noktaya getirdi. Bu zorlu yolculukta bizlere eşlik eden, katkı sağlayan herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bugün, köklerimizden aldığımız güçle geleceğe doğru bakıyoruz. Gelecek için bir vizyonla hareket etmek, sadece kurumumuzun değil, aynı zamanda toplumun ve dünyanın geleceği için de bir sorumluluktur. Bu nedenle, sadece bugünü değil, aynı zamanda yarını da düşünerek, sürdürebilirlik, yenilikçilik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak yolculuğumuza devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        Timur ve Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
        Timur ve Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik

        Benzer Haberler

        Kars'ta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Kars'ta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Kars'ta davetsiz misafir tilki, piknikçilerin sofrasına ortak oldu
        Kars'ta davetsiz misafir tilki, piknikçilerin sofrasına ortak oldu
        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
        Kars'ta "109. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" yapıldı
        Kars'ta "109. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" yapıldı
        Kars'ta yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi
        Kars'ta yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi
        Kars'ta dağcılar 19 Mayıs'ı 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nın zirvesinde kut...
        Kars'ta dağcılar 19 Mayıs'ı 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nın zirvesinde kut...