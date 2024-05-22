Kars'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kars'ta, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kadastro İl Müdürü Mustafa Akköse ve Kars Tapu Müdürü Sevilay Sel, kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çalışanların da katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akköse, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihin önemli bir kilometre taşının yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Gönülden inanıyoruz ki bir kurumun köklü geçmişi, onun bugünkü başarılarının ve gelecekteki vizyonunun temel taşıdır. Gururla kutladığımız 177. yıl dönümünde, köklerimize olan derin bağlılığımızı ve geleceğe olan kararlılığımızı bir kez daha yüksek sesle ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tapu Kadastro Teşkilatının 177 yıl önce temelleri atıldığında bir hayal ve bir amaçla yola çıktığını vurgulayan Akköse, şunları kaydetti:

"O günden bugüne, kurumumuzun yolculuğu sadece başarılarla dolu olmadı, aynı zamanda zorluklarla da dolu oldu. Ancak her engelin üstesinden gelmek için gösterilen kararlılık ve azim, bizleri bugünkü noktaya getirdi. Bu zorlu yolculukta bizlere eşlik eden, katkı sağlayan herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bugün, köklerimizden aldığımız güçle geleceğe doğru bakıyoruz. Gelecek için bir vizyonla hareket etmek, sadece kurumumuzun değil, aynı zamanda toplumun ve dünyanın geleceği için de bir sorumluluktur. Bu nedenle, sadece bugünü değil, aynı zamanda yarını da düşünerek, sürdürebilirlik, yenilikçilik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak yolculuğumuza devam ediyoruz."