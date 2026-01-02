Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış şehitleri "Bu Toprakta İzin Var" sloganıyla anılacak

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Birinci Dünya Savaşı'nda on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı dolayısıyla bu hafta sonu düzenlenecek anma etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış şehitleri "Bu Toprakta İzin Var" sloganıyla anılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Birinci Dünya Savaşı'nda on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı dolayısıyla bu hafta sonu düzenlenecek anma etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı.

        Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun 1915'te Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yörede yaşanan çatışmalar ve dondurucu soğuk nedeniyle şehit olan askerler için ilçede her yıl ocak ayında anma etkinlikleri düzenleniyor.

        Bu yıl da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenecek programlar kapsamında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. "Bu Toprakta İzin Var" sloganıyla 3-4 Ocak tarihlerinde yapılacak etkinlikler öncesinde ilçe genelinde kamu kurumları ve belediye ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

        Kars Valisi Ziya Polat, AA muhabirine, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andıklarını söyledi.

        Bu sene 3-4 Ocak'ta Sarıkamış'ta gerçekleştirilecek programlar için tüm planlamaların yapıldığını ve tedbirlerin alındığını dile getiren Polat, şöyle konuştu:

        "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, STK'lerimizle, bakanlıklarımızla planlamalar, programlar yapıldı. On binlerce beyaz kefen giymiş yiğidimizin hüzün hikayesini hep birlikte anmak için toplanacağız. İnşallah 3-4 Ocak'ta beyaz kefen giyen yiğitlerimizi dualarımızla anmak için bir araya geleceğiz. Tüm hemşehrilerimizi, tüm misafirlerimizi, şehitlerimizi anma programına Sarıkamış'ımıza bekliyoruz.

        Türkiye'nin her bölgesinden genciyle yaşlısıyla, beyaz kefen giyen yiğitleri anmak için burada buluşuyoruz. 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' adı altında 'Bu Toprakta İzin Var' mottosuyla inşallah şehitlerimizi anacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'daki hain saldırıda 26 tutuklama!
        Yalova'daki hain saldırıda 26 tutuklama!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Rusya - Ukrayna barışına engel olabilecek 'zorlu' sorunlar neler?
        Rusya - Ukrayna barışına engel olabilecek 'zorlu' sorunlar neler?

        Benzer Haberler

        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle bazı yollar tüm araç trafiğine kapatıldı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle bazı yollar tüm araç trafiğine kapatıldı
        Kars'ta beyaz esaret: Tipiden göz gözü görmüyor
        Kars'ta beyaz esaret: Tipiden göz gözü görmüyor
        Kars-Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Kars-Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Kars'ta ekipler 143 köy yolunun ulaşıma açılması için yoğun çaba sarfediyor
        Kars'ta ekipler 143 köy yolunun ulaşıma açılması için yoğun çaba sarfediyor
        Kars'ta yoğun kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta ekiplerce hastaneye ul...
        Kars'ta yoğun kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta ekiplerce hastaneye ul...
        Kafkas Üniversitesi'nde yarın eğitim yapılmayacak
        Kafkas Üniversitesi'nde yarın eğitim yapılmayacak