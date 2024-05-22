Kars'ta "Geleneksel Sarıkamış Şehitlerini Anma Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" yapıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Sarıkamış Şehitlerini Anma Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" final müsabakalarıyla tamamlandı.

İlk ve ortaokul olmak üzere 156 öğrenci 12 danışman öğretmen katıldığı elemeler sonucunda, her kategoriden 4 öğrenci finale kaldı.

Sarıkamış Şehit Fikret Gündüz İlk ve Ortaokulu Spor Salonu'nda oynanan müsabakalar tamamlandı.

İlkokullarda mangala, küre ve pentago, ortaokullarda mangala, koridor, reversi kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödül takdim edildi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, ödül töreninde, çocukların düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi açısından bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Aslantatar, "Bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, öğrenciler arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi amacıyla akıl ve zeka oyunlarını gerçekten çok önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.