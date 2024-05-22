Kars'ta atletizm sahasında dünyaya gelen ördekler doğaya bırakıldı

Burada sağlık kontrolleri ve bakımları tamamlanan ördekler, yaşam alanlarına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bir süre önce Kars Atletizm Sahası'ndaki bir alanda yaban ördekleri dünyaya geldi.

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