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        Kars'ta atletizm sahasında dünyaya gelen ördekler doğaya bırakıldı

        Kars Atletizm Sahası'nda dünyaya gelen yaban ördekleriyle anneleri, sağlık kontrolü ve bakımlarının ardından yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:30
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        Kars'ta atletizm sahasında dünyaya gelen ördekler doğaya bırakıldı
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        Kars Atletizm Sahası'nda dünyaya gelen yaban ördekleriyle anneleri, sağlık kontrolü ve bakımlarının ardından yaşam alanına bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bir süre önce Kars Atletizm Sahası'ndaki bir alanda yaban ördekleri dünyaya geldi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine DKMP ekiplerince yaban ördekleri, anneleriyle koruma altına alınarak Kars Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi'ne getirildi.

        Burada sağlık kontrolleri ve bakımları tamamlanan ördekler, yaşam alanlarına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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