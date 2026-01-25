Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kangal akkaraman ırkı koyun sürüsünü devlet desteğiyle 6 kat büyüttü

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta devlet desteğiyle Kangal akkaraman ırkı 100 koyun alan besici, "burada bunu yapamayacaksınız, başaramayacaksınız" sözlerine aldırış etmeden sürüsünü 6 kat büyüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 25.01.2026 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kangal akkaraman ırkı koyun sürüsünü devlet desteğiyle 6 kat büyüttü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta devlet desteğiyle Kangal akkaraman ırkı 100 koyun alan besici, "burada bunu yapamayacaksınız, başaramayacaksınız" sözlerine aldırış etmeden sürüsünü 6 kat büyüttü.

        Merkeze bağlı Ani köyünde yaşayan Aytekin Demirkaya (45), üretime katkıda bulunmak için Valilik, Ziraat Bankası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"nden faydalanıp 2 yıl önce 100 Kangal akkaraman ırkı koyun aldı.

        Köy sakinleri ve çevresindeki vatandaşların Kars'ta bu ırk pek beslenmediği için "burada bunu yapamayacaksınız, başaramayacaksınız" sözlerine aldırış etmeyen Demirkaya, 100 koyuna gözü gibi bakmaya başladı.

        Koyunlarla ilgili araştırma yapan, daha sonra Sivas'a gidip hayvanların yayılımı ile beslenmesini yerinde gören Demirkaya, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle sürüsünü büyüttü.

        Daha önce büyükbaş hayvancılık yapan Demirkaya, proje sayesinde başladığı küçükbaş besiciliğiyle Kangal akkaraman ırkı sürüsünü 700 başın üzerine çıkarttı.

        Besici Aytekin Demirkaya, AA muhabirine, projeden aldıkları destekle hayvanın birinci kalite ırkını temin ederek Kars'a getirdiklerini söyledi.

        Biraz pahalı ve maliyetli bir hayvan ırkı olmasına rağmen verimin iyi olacağını, gelecekte Türkiye'de bu işi yapanların Kangal akkaraman cinsi koyuna yöneleceğini dile getiren Demirkaya, "Çoğu insan 'burada siz bunu yapamayacaksınız, başaramayacaksınız' diye baktı ama biz bunu yaptık, başardık." dedi.

        Desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Demirkaya, şöyle devam etti:

        "Biz bu işe aşık olduk, aşık olmazsan bu mesleği kimse yapamaz. Aile işletmesi olarak bu işi yaptık, başardık, tuttuk. Eğer istersen olmayacak hiçbir şey yok, yeter ki azim olsun, çaba gösterilsin. İl Müdürümüz Enver Aydın ve ekibinin çok büyük emekleri oldu."


        - "Yaklaşık 200 yetiştiricimizi bu destekten faydalandırdık"

        Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da Kars'ın 600 büyükbaş, 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu söyledi.

        Geniş mera ve yayla alanlarıyla hayvancılığı daha ileri seviyelere taşımak ve üreticilerin daha verimli, daha kaliteli hayvancılık yapması için her türlü desteği Tarım ve Orman Bakanlığının verdiğini belirten Aydın, "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi ile Valiliğimiz koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle ilimizde yaklaşık 200 yetiştiricimizi bu destekten faydalandırdık ve bugüne kadar da yaklaşık 18 bin küçükbaş hayvanı çiftçimizle buluşturmuş olduk." dedi.

        Aytekin Demirkaya'yı projeyle desteklediklerini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

        "2024'te bizden almış olduğu destekle başladığı hayvancılığı bu noktalara getirdi. Yaklaşık 100 küçükbaş Kangal ırkı küçükbaş hayvanla başladığı hayvancılığı bugün 700'lere kadar çıkarmış oldu, örnek bir işletme haline geldi. Süreç içerisinde biz hem kendisine teknik destek hem de hastalıklar yönüyle aşılanma gibi Bakanlığımızın diğer faaliyetleri konusunda sürekli destekte bulunmaya devam ediyoruz. Süreç içerisinde ihtiyaç duyduğu diğer hususlarda da inşallah kendisini desteklemekle devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi

        Benzer Haberler

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Kars'ta ekipler, yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın için seferber oldu
        Kars'ta ekipler, yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın için seferber oldu
        Kars'ta köy yolunu kızak pistine çeviren çocuklar karın keyfini yaşadı
        Kars'ta köy yolunu kızak pistine çeviren çocuklar karın keyfini yaşadı
        Kars'ta sobadan sızan gazdan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldır...
        Kars'ta sobadan sızan gazdan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldır...
        Kars'ta hasta kadın için ekipler seferber oldu
        Kars'ta hasta kadın için ekipler seferber oldu
        Kars'ta aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi
        Kars'ta aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi