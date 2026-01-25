Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 25.01.2026 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Erzurum'da, önceki günlerde yağan karın ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Özellikle yüksek kesimlerdeki dereler, bitki ve ağaçlar buz tuttu, bazı sürücüler araçlarının üzerine battaniye ile örterek camların buzlanmasını önlemeye çalıştı.

        - Kars

        Kars'ta yağışın ardından bazı araçlar kara gömüldü, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Belediye ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

        Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kar ve buz temizleme çalışmaları devam ediyor.

        Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede, ana caddelerdeki kar yığınları araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu. Ayrıca çatılarda oluşan uzun buz sarkıtları için Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı.

        Kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

        Öte yandan İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

        - Ardahan

        Ardahan’da soğuk hava ve kar etkili oluyor.

        Yağışla birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde buzlanma meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi

        Benzer Haberler

        Kars'ta ekipler, yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın için seferber oldu
        Kars'ta ekipler, yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın için seferber oldu
        Kars'ta köy yolunu kızak pistine çeviren çocuklar karın keyfini yaşadı
        Kars'ta köy yolunu kızak pistine çeviren çocuklar karın keyfini yaşadı
        Kars'ta sobadan sızan gazdan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldır...
        Kars'ta sobadan sızan gazdan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldır...
        Kars'ta hasta kadın için ekipler seferber oldu
        Kars'ta hasta kadın için ekipler seferber oldu
        Kars'ta aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi
        Kars'ta aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor