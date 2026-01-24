Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta sobadan sızan gazdan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne, baba ve 2 çocuğu, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 13:15 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta sobadan sızan gazdan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne, baba ve 2 çocuğu, tedavi altına alındı.

        İstasyon Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir aile, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumlarını bildirdi.

        İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekipleri, baba K.O, anne L.O. ve çocukları Y.E.O ile A.E.O'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi.

        Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kars'ta hasta kadın için ekipler seferber oldu
        Kars'ta hasta kadın için ekipler seferber oldu
        Kars'ta aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi
        Kars'ta aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Kars'ta beyaza bürünen köy ve menderesler dronla görüntülendi
        Kars'ta beyaza bürünen köy ve menderesler dronla görüntülendi
        Kars'ın soğuğunda enerji mesaisi: Aras Edaş ekiplerinin soğukla imtihanı
        Kars'ın soğuğunda enerji mesaisi: Aras Edaş ekiplerinin soğukla imtihanı
        Kristal karın merkezi Sarıkamış'a kayakseverlerden yoğun ilgi
        Kristal karın merkezi Sarıkamış'a kayakseverlerden yoğun ilgi