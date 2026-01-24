Kars'ta sobadan sızan gazdan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne, baba ve 2 çocuğu, tedavi altına alındı.
İstasyon Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir aile, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumlarını bildirdi.
İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekipleri, baba K.O, anne L.O. ve çocukları Y.E.O ile A.E.O'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi.
Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
