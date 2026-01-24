Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta beyaza bürünen köy ve menderesler dronla görüntülendi

        Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen köy ve menderesler dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 10:10 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta beyaza bürünen köy ve menderesler dronla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen köy ve menderesler dronla görüntülendi.

        Kentte etkili olan yoğun kar yağışıyla Arpaçay ilçesine bağlı bazı köylerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.


        Yoğun yağışla birlikte karla kaplanan köyler, güzel görüntü oluşturdu.

        Karla kaplanan Okçuoğlu ve Tepecik köyleri arasında geçen menderesler karla kaplandı.


        Akarsuların bazı bölümleri soğuk havanın etkisiyle dondu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kars'ın soğuğunda enerji mesaisi: Aras Edaş ekiplerinin soğukla imtihanı
        Kars'ın soğuğunda enerji mesaisi: Aras Edaş ekiplerinin soğukla imtihanı
        Kristal karın merkezi Sarıkamış'a kayakseverlerden yoğun ilgi
        Kristal karın merkezi Sarıkamış'a kayakseverlerden yoğun ilgi
        Yolu kapanan köyde yüksek ateşli hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ka...
        Yolu kapanan köyde yüksek ateşli hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ka...
        Kars'ta yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu
        Kars'ta yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu
        Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapatıldı
        Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapatıldı
        Kars'ta son 15 yılın en yoğun kışı yaşanıyor
        Kars'ta son 15 yılın en yoğun kışı yaşanıyor