Kars'ta beyaza bürünen köy ve menderesler dronla görüntülendi
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen köy ve menderesler dronla görüntülendi.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışıyla Arpaçay ilçesine bağlı bazı köylerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Yoğun yağışla birlikte karla kaplanan köyler, güzel görüntü oluşturdu.
Karla kaplanan Okçuoğlu ve Tepecik köyleri arasında geçen menderesler karla kaplandı.
Akarsuların bazı bölümleri soğuk havanın etkisiyle dondu.
