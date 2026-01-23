Habertürk
        Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapatıldı

        Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapatıldı

        Kars'taki Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:45 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:45
        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ulaşımı aksatıyor.

        Dün ulaşıma açılan Kağızman-Ağrı kara yolunda yoğun kar ve tipi etkili oldu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden ulaşıma kapatılan yolda ekipler çalışma başlattı.

