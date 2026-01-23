Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapatıldı

Kars'taki Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapatıldı. Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ulaşımı aksatıyor. Dün ulaşıma açılan Kağızman-Ağrı kara yolunda yoğun kar ve tipi etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden ulaşıma kapatılan yolda ekipler çalışma başlattı.

