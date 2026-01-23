Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kağızman-Tuzluca kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Kars'ın Kağızman ve Iğdır'ın Tuzluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 13:33 Güncelleme: 23.01.2026 - 13:33
        Kağızman-Tuzluca kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Kars'ın Kağızman ve Iğdır'ın Tuzluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar zaman zaman yoğun tipiye dönüşüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ın Kağızman ve Iğdır'ın Tuzluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

