Kağızman-Tuzluca kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kars'ın Kağızman ve Iğdır'ın Tuzluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.



Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar zaman zaman yoğun tipiye dönüşüyor.



