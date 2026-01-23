Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta evleri ve araçları karla kaplanan köylülerin zorlu kış mesaisi

        Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışı ve tipi köylerde hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:10 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta evleri ve araçları karla kaplanan köylülerin zorlu kış mesaisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışı ve tipi köylerde hayatı olumsuz etkiliyor.

        İlçeye bağlı 2 bin 368 rakımlı 50 haneli Handere köyü, bölgede karın ilk yağdığı ve en geç kalktığı yer olarak biliniyor. Köyde yaklaşık 4 gündür aralıklarla yağan kar ve tipi yaşamı zorlaştırıyor.

        Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde, arabalar, evler, samanlıklar kara gömüldü. Çiftçiler, kar ve tipiden kapanan evlerinin önünü, araçları ve bina çatılarında biriken karları temizlemeye başladı.

        Köyde çiftçilik yapan Yavuz Selim Ay, AA muhabirine, bu sene kış mevsiminin çok ağır geçtiğini söyledi.

        Son günlerde aşırı kar yağışı olduğunu dile getiren Ay, "Köyümüz rakım itibarıyla yüksek bir yer. Kış aylarında çok fazla kar yağıyor. Bu yıl 1,5 metreye yakın kar yağdı. Her sabah kalkıyoruz, arabamızın, evlerimizin yollarını açıyoruz, hayvanların otunu, samanını hazırlıyoruz. Allah yardım etsin, bugünler de geçer inşallah hayırlısı." diye konuştu.

        Köy sakinlerinden İsrafil Baki de "Günlerim kar küremeyle geçiyor. Kış ağır geçiyor. En erken köyümüze kar yağar, en geç kalkar. İyi olur sonu, hayırlısı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Kars'ta kızağını kapan kale yokuşuna koştu
        Kars'ta kızağını kapan kale yokuşuna koştu
        Nefes darlığı çeken hasta, AFAD'a ait amfibi araçla kurtarıldı
        Nefes darlığı çeken hasta, AFAD'a ait amfibi araçla kurtarıldı
        Taksinin bagajından 2 kaçak göçmen çıktı
        Taksinin bagajından 2 kaçak göçmen çıktı
        Kars'ta taksi bagajından düzensiz göçmen çıktı
        Kars'ta taksi bagajından düzensiz göçmen çıktı
        Kars'ta yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, AFAD'ın "8x8 amfibi" aracıy...
        Kars'ta yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, AFAD'ın "8x8 amfibi" aracıy...
        Kars'ta caddelerde biriken karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
        Kars'ta caddelerde biriken karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor