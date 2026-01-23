Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars'ta yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, AFAD'ın "8x8 amfibi" aracıyla kurtarıldı

        Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, AFAD'ın 8x8 amfibi aracıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:18 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:18
        Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle yolu kapanan merkeze bağlı Akdere köyünde yaşayan 59 yaşındaki Zafer Kuyumcu'nun aniden nefes darlığı yaşamaya başlaması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Yolun kapalı olması nedeniyle bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve AFAD arama kurtarma personeli sevk edildi. Normal araçların ilerleyemediği köye, AFAD'ın her türlü arazi koşuluna uygun 8x8 amfibi paletli aracı sevk edildi.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarına destek verdiği operasyonda, AFAD ekipleri amfibi araçla Kuyumcu'nun evine ulaştı. Nefes almakta güçlük çektiği belirlenen hasta, paletli araçla güvenli noktada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ve oksijen desteği verilen Zafer Kuyumcu, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

