Kar ve tipinin kapattığı Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı. Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle iki gün önce ulaşıma kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yol, ekiplerin zorlu çalışmasıyla açıldı. Tipinin etkili olduğu bölgede yolun kapanmaması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

