        Kars Haberleri

        Kars'ta çocuklar yarıyıl tatilinde kızaklarla kayarak eğleniyor

        Kars'ta kar yağışının ardından çocuklar, kızaklarla kayarak yarıyıl tatilini eğlenceye dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:37 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:37
        Kars'ta kar yağışının ardından çocuklar, kızaklarla kayarak yarıyıl tatilini eğlenceye dönüştürüyor.

        Kentte günlerdir etkili olan kar yağışı, Kars Kalesi ve çevresini beyaza bürüdü.

        Yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar, kale eteklerindeki yokuşları kızak pistine dönüştürdü. Kızak ve poşetlerle kayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

        İzmir'den gelen Fatma Taşdemir, "Güzel bir tatil için geldik, Kars'ı çok beğendik. Ben de adeta çocukluğuma döndüm. Burada kızakla kaydık ve çok eğlendik." dedi.

        Nisa Taylan da İzmir'de kar göremediklerini dile getirerek, "Buraya gelmek bence çok iyi ve eğlenceliydi, İzmirli olarak kar göremiyoruz." ifadesini kullandı.

        Gurur Çınar Eren de Kars'taki kar kalınlığının eğlence için çok uygun olduğunu belirterek, "Bu tatilde böyle güzel bir günde sabah kaymak bence gayet eğlenceliydi. Kars güzel bir şehir, bu sene ilk defa bu kadar fazla kar yağdı. Kayılabilir derecede çok iyi, herkes kayıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

