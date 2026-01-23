Habertürk
Habertürk
        Kars'ta taksinin bagajında düzensiz göçmen taşıyan 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta taksinin bagajında düzensiz göçmen taşıyan 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta uygulama noktasında durdurulan taksinin bagaj kısmına gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü ile yanındaki kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:07 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:07
        Kars'ta taksinin bagajında düzensiz göçmen taşıyan 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta uygulama noktasında durdurulan taksinin bagaj kısmına gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü ile yanındaki kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince yapılan analiz çalışmalarında, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir taksi uygulama noktasında durduruldu.

        Polis ekiplerince yapılan aramada, aracın bagaj kısmında gizlenen Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü İ.S. ve yanındaki R.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.S. ve R.A, çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

