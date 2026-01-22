Habertürk
        Kars'ta üzerine kaynar su dökülen kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde üzerine kaynar su dökülen kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

        Giriş: 22.01.2026 - 22:47 Güncelleme: 22.01.2026 - 22:47
        Kars'ta üzerine kaynar su dökülen kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
        Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde üzerine kaynar su dökülen kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Alem köyünde üzerine kaynar su dökülen M.Y'yi kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Tipi nedeniyle yolu kapanan köye gidemeyen sağlık ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine Digor Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada yol ulaşıma açıldı.

        Köye gelen sağlık ekipleri, M.Y'ye ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra ambulansla Digor Devlet Hastanesine kaldırdı.

        M.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

