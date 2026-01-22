Kars'ta üzerine kaynar su dökülen kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde üzerine kaynar su dökülen kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı. İlçeye bağlı Alem köyünde üzerine kaynar su dökülen M.Y'yi kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Tipi nedeniyle yolu kapanan köye gidemeyen sağlık ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine Digor Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada yol ulaşıma açıldı. Köye gelen sağlık ekipleri, M.Y'ye ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra ambulansla Digor Devlet Hastanesine kaldırdı. M.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

