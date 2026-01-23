Habertürk
        Kars'ta caddelerde biriken karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

        Kars'ta caddelerde biriken karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

        Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından kaldırımlar ve yollarda biriken karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

        Giriş: 23.01.2026 - 09:36 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:36
        Kars'ta caddelerde biriken karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
        Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından kaldırımlar ve yollarda biriken karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

        Kars Belediyesi Fen İşleri ile Temizlik İşleri müdürlüklerinin ekipleri, beyaza bürünen kentte vatandaşların ve sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Kent genelinde sürdürülen çalışmalarda özellikle ana arterler, cadde, sokak ve kaldırımlar öncelikli olarak temizleniyor.

        Belediye ekipleri, caddelerde biriken karları greyderlerle kazıyarak temizliyor, sonra da karlar kepçelerle kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

        Ekipler bazı binalarda oluşan ve tehlike arz eden buz sarkıtlarını da kepçe yardımıyla kırarak temizledi.

        Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü saha denetmeni Azer Balcı, AA muhabirine ekiplerin sahada yoğun bir şekilde görev yaptığını söyledi.

        Balcı, 1 Ocak'tan beri kentte etkili olan yoğun kar yağışına müdahale ettiklerini anlatarak, "Yoğun kar yağışından dolayı caddelerde ve sokaklarda kar temizleme işlemi devam ediyor. Önce greyderle kazıma işlemimiz daha sonra kepçe ve kamyon aracılığıyla şehir dışına çıkarma işlemimiz devam ediyor. Çift vardiya şeklinde çalışıyoruz, yoğunuz, aralıksız çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

