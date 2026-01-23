Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu

        Kars'ın Selim ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 20:35 Güncelleme: 23.01.2026 - 20:35
        Kars'ta yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu
        Kars'ın Selim ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        İlçeye bağlı Aşağıdamlapınar köyünde rahatsızlanan Murat Karadağ'ı yakınları, köy yolunun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremedi.

        112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi. "Kar kaplanları" yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

        Kar ve tipiye rağmen köye ulaşan ekipler, Karadağ'a ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle ambulansa yol boyu eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

