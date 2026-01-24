Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta köy yolunu kızak pistine çeviren çocuklar karın keyfini yaşadı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından çocuklar, kızak kayarak karın keyfini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 14:24 Güncelleme: 24.01.2026 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta köy yolunu kızak pistine çeviren çocuklar karın keyfini yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından çocuklar, kızak kayarak karın keyfini yaşadı.

        Sarıkamış'a bağlı Yağbasan köyünde kar yağışının ardından doğa beyaza büründü.

        Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu köyde, yarıyıl tatilinden dolayı bir araya gelen çocuklar, ahşap kızak ve plastik bidonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.

        Köyün ortasındaki caddenin başlangıç noktasına tırmanan çocuklar, kızak ve bidonlarla kendilerini yokuş aşağı bırakarak kaydı.

        Çocuklardan Adil Karadağ, AA muhabirine, çok kar yağdığını belirterek, "Kayak merkezine gidemedik tatil olduğu için köyde arkadaşlarımızla kızak kayıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Yılmaz Güney'i izletmeyin
        Yılmaz Güney'i izletmeyin
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kars'ta sobadan sızan gazdan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldır...
        Kars'ta sobadan sızan gazdan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldır...
        Kars'ta hasta kadın için ekipler seferber oldu
        Kars'ta hasta kadın için ekipler seferber oldu
        Kars'ta aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi
        Kars'ta aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Kars'ta beyaza bürünen köy ve menderesler dronla görüntülendi
        Kars'ta beyaza bürünen köy ve menderesler dronla görüntülendi
        Kars'ın soğuğunda enerji mesaisi: Aras Edaş ekiplerinin soğukla imtihanı
        Kars'ın soğuğunda enerji mesaisi: Aras Edaş ekiplerinin soğukla imtihanı