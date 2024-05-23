Kars'a dolu yağdı

Kentte, sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu, kent merkezini beyaza bürüdü. Doluya hazırlıksız yakalananlar, şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı kişiler ise iş yerlerine sığındı. Yağışın ardından vatandaşlar ev ve iş yerlerine biriken dolu ve dökülen yaprakları temizledi.

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