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        Kars'a dolu yağdı

        KARS'ta etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:08 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:10
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        Kars'a dolu yağdı
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        KARS'ta etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü.

        Kentte, sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu, kent merkezini beyaza bürüdü. Doluya hazırlıksız yakalananlar, şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı kişiler ise iş yerlerine sığındı. Yağışın ardından vatandaşlar ev ve iş yerlerine biriken dolu ve dökülen yaprakları temizledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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