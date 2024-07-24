Kars ve Diyarbakır'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kars ve Diyarbakır'da yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kars ve Diyarbakır'da yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, bagajdaki kıyılmış tütünler içerisine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 75 fişek ele geçirdi.
Ardından Diyarbakır'da yapılan operasyonda, silahları Kars'a gönderdiği belirtilen H.B. gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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