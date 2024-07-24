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        Kars ve Diyarbakır'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kars ve Diyarbakır'da yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:52 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:52
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        Kars ve Diyarbakır'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kars ve Diyarbakır'da yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, bagajdaki kıyılmış tütünler içerisine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 75 fişek ele geçirdi.

        Ardından Diyarbakır'da yapılan operasyonda, silahları Kars'a gönderdiği belirtilen H.B. gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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