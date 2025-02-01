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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kars'ta ziyaretlerde bulundu

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kars Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:43 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:43
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kars'ta ziyaretlerde bulundu
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kars Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti.

        Valilik ziyaretinde Vali Ziya Polat tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve Valilik şeref defterini imzaladı.

        Daha sonra yürüyerek Kars Belediyesine geçen Yılmaz, güzergah boyunca esnafı ziyaret etti ve belediye binasında Başkan Ötüken Senger ile görüştü.

        Yılmaz'a ziyaretlerinde, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve MKYK Üyesi Ahmet Arslan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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