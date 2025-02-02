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        Milli sporculardan yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde performans

        TÜRKİYE Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde performans sergiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:50
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        Milli sporculardan yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde performans
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        TÜRKİYE Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde performans sergiledi. Karakaş, "Bizim için muhteşem bir duyguydu" dedi.

        Kars Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) koordinesinde Kars'a gelen Karaş ve Kevinç, kışın yüzeyi tamamen buz tutan 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük 2’nci gölü olan deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde muhteşem bir gösteri sergiledi. Türkiye'nin dört bir tarafından Çıldır Gölü'ne gelenlere unutulmaz bir performans sergileyen Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç'e teşekkür eden Kars Valisi Ziya Polat, "Milli sporcularımızı Kars'ta ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Yaz ve kış Türkiye'nin göz bebeği olan Çıldır Gölü'nün dünyaya tanıtımını ve reklamını yapmak için bize destek oldular. Burası Türkiye'deki en özel göllerden bir tanesi. Kışın yüzeyi tamamen donan gölün üzerinde atlı kızaktan, Eskimo usulü balık avlamaya, semaverde çay içmeye ve kış sporlarının yapılabildiği Çıldır Gölü'nü dünyaya tanıtacağız. 15 Şubat'ta yapılacak olan Uluslararası Çıldır Gölü Festivali'ne de herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

        Yağmur Derin Kevinç bu keyifli organizasyonun içinde olmaktan büyük keyif aldığını ifade ederek, unutulmaz bir gün yaşadığını söyledi. Ceren Karaş ise Çıldır Gölü'nün doğa harikası olduğunu ifade ederek, "Burası söylenildiği gibi çok güzel bir yer. Daha önce buz pateni yapmaya gelen arkadaşlarımız çok güzel bahsetmişti ama bunu yaşamak çok farklı. Gölün üzerinde bizleri izleyen seyirciler çok güzeldi, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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