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        Kars ve Ağrı'da fener alayı düzenlendi

        Kars ve Ağrı'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:47 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:53
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        Kars ve Ağrı'da fener alayı düzenlendi
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        Kars ve Ağrı'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kars'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayına, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, askerler ile il protokolü katıldı.

        Faikbey ve Atatürk caddeleri üzerinden komandoların da eşlik ettiği yürüyüşte, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

        Meşaleli yürüyüş, marşlar eşliğinde Kars Kalesi eteklerinde sona erdi.

        Halk oyunları ekibi gösteri sunarken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri kaleden halatla inerek Türk bayrağı açtı.

        Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, gazi kentin kendisine yakışır şekilde bayramı coşku ve gururla kutladığını ifade ederek, "Öncelikle Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Bu devleti, milleti ve toprakları bize vatan kılan tüm ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Bu devlet, bu millet, bu toprakların evladı, geçmişte olduğu gibi bugün de vatanına, toprağına sahip çıkacaktır." diye konuştu.

        Kars Belediye Başkanı Senger de Cumhuriyet'in 101. yılını kutlayarak, katılımcılara teşekkür etti.

        - Ağrı

        Ağrı'nın Hamur ilçesinde de fener alayı yapıldı.

        Kaymakam Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı İsmet Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, ilçe protokolü ve öğrenciler ilçe girişinde bir araya geldi.

        Katılımcılar Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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