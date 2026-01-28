Kars'ta karlar üzerinde "Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen 15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'ndan seçki fotoğraflar, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar üzerinde sergilendi.



Yaklaşık 6 bin fotoğrafla 2 bin fotoğrafçının katıldığı yarışmada, "birincilik" ve 22 "sergileme" ödülü olmak üzere toplam 23 eser seçildi.





105 fotoğrafın sergilenmeye değer bulunduğu yarışmadan seçkiler, ilk kez Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar üzerinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, serginin açılışında AA muhabirine, Sarıkamış'ta böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Serginin ilçede yapılmasının önemine işaret eden Aslantatar, "Bu tür etkinliklerde ev sahipliği yapmak bizim için memnuniyet verici. Bu fotoğraflarda tarım ve ormanın insan üzerinde olan etkisini bulma fırsatı buluyoruz. Bu etkinliği düzenleyen İl Tarım Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Kristal karlar diyarında bu etkinliğin olması onur vericidir." diye konuştu.



- İlk sergi Kars'ta



Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da ilk serginin Kars'ta açıldığını ifade ederek, "Burada amacımız tarımın önemini ortaya koymak. Tarım ve ormanla insanı bir araya getirmek. Hem bu bilinci artırmak, hem de tatil için bölgeye gelmiş olan misafirlerimizin tarıma olan bakışını geliştirmek. Tüm misafirlerimizi, Karslı hemşerilerimizi sergimize davet ediyorum." diye konuştu.



Sergiyi gezen Aynur Aras ise "İlk defa kar üzerinde fotoğraf sergisi gördük. Her şey çok güzel. Yapanların, emeği geçenlerin eline sağlık, teşekkür ederiz." dedi.



Ziyaretçilerden Ahmet Özbey de sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, "Dünyanın her yerinde insan tarıma muhtaç, tarımsal etkinliğe muhtaç. Bunu da görsellere yansıtmışlar, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.



Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Kars DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, Sarıkamış İlçe Tarım Orman Müdürü Gökhan Katok, Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, Selim Ziraat Odası Başkanı Ahmet Yıldırım, kurum amirleriyle vatandaşlar katıldı.



Sergi 3 gün süreyle açık kalacak.

