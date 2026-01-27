Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta ahıra giren kurtlar 136 koyunu telef etti

        Kars'ın Digor ilçesinde ahıra giren kurtlar, 136 koyunu telef etti, 33'ünü yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:52 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta ahıra giren kurtlar 136 koyunu telef etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Digor ilçesinde ahıra giren kurtlar, 136 koyunu telef etti, 33'ünü yaraladı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, yerleşim yerlerine inmeye başladı.

        İlçeye bağlı Bostankale köyünde Alican Polat'ın ahırına gece saatlerinde kurtlar girdi.

        Ahırda bulunan 136 koyunu telef eden kurtlar, 33'ünü ise yaraladı.

        İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köye giderek olaya ilişkin inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!

        Benzer Haberler

        Kars'ta babaannesini kucağında taşıyarak gündeme gelen torun, duygularını A...
        Kars'ta babaannesini kucağında taşıyarak gündeme gelen torun, duygularını A...
        Otomobillerin bagajında 2 kaçak göçmen yakalandı
        Otomobillerin bagajında 2 kaçak göçmen yakalandı
        Kars'ta araç bagajında düzensiz göçmen taşıyan 3 sürücüden biri tutuklandı
        Kars'ta araç bagajında düzensiz göçmen taşıyan 3 sürücüden biri tutuklandı
        Kars'ta duyarlı vatandaştan örnek davranış
        Kars'ta duyarlı vatandaştan örnek davranış
        Kars'ta araçların bagajında 2 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör göza...
        Kars'ta araçların bagajında 2 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör göza...
        Kars Kızılay'dan sevgi evlerinde kalan çocuklara çikolata etkinliği
        Kars Kızılay'dan sevgi evlerinde kalan çocuklara çikolata etkinliği