Kars'ta 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda merkeze bağlı Akbaba köyü yakınlarında 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.