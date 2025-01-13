Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:59 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmasını sürdürüyor.

        Bu kapsamda merkeze bağlı Akbaba köyü yakınlarında 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri suça karıştığı tespit edilen 2 araca da el koydu.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz

        Benzer Haberler

        Kars'ta kızıl tilkinin karla kaplı arazide fare avı kamerada
        Kars'ta kızıl tilkinin karla kaplı arazide fare avı kamerada
        Sarıkamış Kayak Merkezi, 30 kilometrelik 9 pistiyle kayakseverleri ağırlıyo...
        Sarıkamış Kayak Merkezi, 30 kilometrelik 9 pistiyle kayakseverleri ağırlıyo...
        Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mangal yakıp kebap pişirdi
        Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mangal yakıp kebap pişirdi
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turistlerin kayak keyfi devam ediyor
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turistlerin kayak keyfi devam ediyor
        İlkokul çocukları Turistik Doğu Ekspresi'nde "Sarıkamış Şehitleri Draması"n...
        İlkokul çocukları Turistik Doğu Ekspresi'nde "Sarıkamış Şehitleri Draması"n...
        Kars'ta sis etkili oldu
        Kars'ta sis etkili oldu