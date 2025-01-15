Kars'ta terör örgütüne üye olma suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik terör suçlarından aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, Kağızman ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından R.A. cezaevine teslim edildi.
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