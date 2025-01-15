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        Kars'ta terör örgütüne üye olma suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:41
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        Kars'ta terör örgütüne üye olma suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik terör suçlarından aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Kağızman ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından R.A. cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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