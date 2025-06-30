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        Koruma altındaki gelincik Kars kırsalında görüntülendi

        Doğada nadir rastlanan ve koruma altında bulunan gelincik, Kars kırsalında taşlar arasında görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:34
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        Koruma altındaki gelincik Kars kırsalında görüntülendi
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        Doğada nadir rastlanan ve koruma altında bulunan gelincik, Kars kırsalında taşlar arasında görüntülendi.

        Görme, duyma ve koku alma duyuları keskin olan gelinciklerin, yaz ve kış mevsimine göre kürk renkleri değişiyor.

        Kışın kürkü tamamen beyaz olan gelincik, yaz aylarında ise kahverengiye dönüşebiliyor.

        Türkiye'de koruma altında bulunan ve doğada nadir rastlanan gelincik, il merkezine bağlı Karakale köyünde görüntülendi.

        Taşlar arasında bir süre gezinen gelincik, daha sonra doğada gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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