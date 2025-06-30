Koruma altındaki gelincik Kars kırsalında görüntülendi

Taşlar arasında bir süre gezinen gelincik, daha sonra doğada gözden kayboldu.

Kışın kürkü tamamen beyaz olan gelincik, yaz aylarında ise kahverengiye dönüşebiliyor.

Görme, duyma ve koku alma duyuları keskin olan gelinciklerin, yaz ve kış mevsimine göre kürk renkleri değişiyor.

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