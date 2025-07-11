Kars'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Muhammed A. idaresindeki 21 FT 502 hafif ticari araç, Erzurum-Kars karayolu Hamamlı köyü mevkisinde, yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yaparken şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Erkan Ö, Recep E. ve Ahmet Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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