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        Kars'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 00:01 Güncelleme: 11.07.2025 - 00:11
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        Kars'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Muhammed A. idaresindeki 21 FT 502 hafif ticari araç, Erzurum-Kars karayolu Hamamlı köyü mevkisinde, yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yaparken şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Erkan Ö, Recep E. ve Ahmet Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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