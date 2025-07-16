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        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, Kars Valisi Polat'ı ziyaret etti

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kars Valisi Ziya Polat'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 20:37 Güncelleme: 16.07.2025 - 20:37
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        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, Kars Valisi Polat'ı ziyaret etti
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        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kars Valisi Ziya Polat'a ziyarette bulundu.

        Akgül, milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Muhammed İlkhan, Kars Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Başköylü, Güreş Federasyonu Kars İl Temsilcisi Emrah Güney, Güreş Federasyonu teknik direktörü Mürteza Kırtay ile Vali Polat'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Kars'ta güreş sporuyla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında Vali Polat'a bilgi veren Akgül, kentteki sporcularla bir araya geleceklerini dile getirdi.

        Vali Polat da ziyaretlerinden dolayı Akgül ve ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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