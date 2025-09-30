Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşu anlatıldı

        Sarıkamış'ta, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş süreci slayt eşliğinde anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:14 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:17
        Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşu anlatıldı
        Sarıkamış'ta, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş süreci slayt eşliğinde anlatıldı.

        Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi salonunda düzenlenen etkinlikte, Sarıkamış'ın işgali ve kurtuluşa giden süreç, Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü emekli doktor öğretim üyesi Gürsoy Solmaz tarafından slayt gösterimiyle anlatıldı.

        Solmaz, 1915 yılı aralık ayının, Sarıkamış dağlarında tarihte şan alan ve şan veren yiğitlerin dolu dolu şehadet şerbetini içtikleri dönem olduğunu söyledi.

        Sarıkamış Harekatı'nı ve yaşanan olayları değerlendiren Solmaz, "29 Eylül Sarıkamış'ımızın ebedi kurtuluş günüdür. Bugün Atatürk'ümüzün büyük Nutuk'unda dediği gibi yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri zaferinin kazanıldığı bayrak bir gündür. Bu sebeple de 29 Eylül şehitlerimizi anma günüdür." dedi.

        Kazım Karabekir Paşa'nın kurtuluş ve sonrasında çok önemli görevler üslendiğini anlatan Solmaz, "Sarıkamışlılar şehitleriyle koyun koyuna yatıp onların manevi hazlarını paylaşma bahtiyarlığına ermişlerdir. Türk yurdunun hemen her yerinden gelen Mehmetçiklerin ebedi vatan yaptıkları Sarıkamış, bu sebeple vatanın her köşesi ile hemşehri olmak şansına da kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mete Yıldırım, İlçe Müftüsü Muhammet Divani, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Belediye Meclis üyeleri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

