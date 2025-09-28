Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta bir evde çıkan yangın diğer evlere ulaşmadan söndürüldü

        Kars'ta kullanılmayan bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:55 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta bir evde çıkan yangın diğer evlere ulaşmadan söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta kullanılmayan bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

        Merkeze bağlı Hapanlı köyünde kullanılmayan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına bitişiğindeki evlere sıçramaması için köylüler müdahale etti. Çevredeki otların da yanmasıyla yangın söndürülemeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kars'ta 5 kişinin yaralandığı akrabalar arasındaki kavgayla ilgili 6 şüphel...
        Kars'ta 5 kişinin yaralandığı akrabalar arasındaki kavgayla ilgili 6 şüphel...
        Kars'ta akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
        Kars'ta akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
        Kars Çayı'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü ekiplerce kurtarıldı
        Kars Çayı'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü ekiplerce kurtarıldı
        Kars'ta dolandırıcılık iddiasıyla 2 kadın yakalandı
        Kars'ta dolandırıcılık iddiasıyla 2 kadın yakalandı
        Kars'ta kereste yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Kars'ta kereste yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Kars'ta tomruk yüklü kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü öldü
        Kars'ta tomruk yüklü kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü öldü