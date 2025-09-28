Kars'ta bir evde çıkan yangın diğer evlere ulaşmadan söndürüldü
Kars'ta kullanılmayan bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.
Merkeze bağlı Hapanlı köyünde kullanılmayan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına bitişiğindeki evlere sıçramaması için köylüler müdahale etti. Çevredeki otların da yanmasıyla yangın söndürülemeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
