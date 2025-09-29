Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenle kutlandı

        Sarıkamış ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:55 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sarıkamış ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Dikmen, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Belediye Başkanı Kılıç, törende yaptığı konuşmada, kurtuluşun, vatan toprağı için verilmiş bir mücadele olduğunu söyledi.

        Sarıkamış'ta destan yazıldığını belirten Kılıç, "Sarıkamış, ülkenin her yerinden gelen vatan evlatlarının şehit olduğu yerdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde devam eden programda, Kafkas Halk Oyunları, jimnastik, paten, tekerlekli kayak branşlarında öğrenciler gösteri yaptı.

        Şehit İlhan Yıldız Lisesi öğrencilerinin Türk bayraklı gösterisinin ardından programda, Erzurum 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı konser verdi.

        Program, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılında saygı yürüyüşü düz...
        Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılında saygı yürüyüşü düz...
        Kars'ta bir evde çıkan yangın diğer evlere ulaşmadan söndürüldü
        Kars'ta bir evde çıkan yangın diğer evlere ulaşmadan söndürüldü
        Kars'ta 5 kişinin yaralandığı akrabalar arasındaki kavgayla ilgili 6 şüphel...
        Kars'ta 5 kişinin yaralandığı akrabalar arasındaki kavgayla ilgili 6 şüphel...
        Kars'ta akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
        Kars'ta akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
        Kars Çayı'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü ekiplerce kurtarıldı
        Kars Çayı'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü ekiplerce kurtarıldı
        Kars'ta dolandırıcılık iddiasıyla 2 kadın yakalandı
        Kars'ta dolandırıcılık iddiasıyla 2 kadın yakalandı