Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenle kutlandı

Sarıkamış ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Dikmen, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Kılıç, törende yaptığı konuşmada, kurtuluşun, vatan toprağı için verilmiş bir mücadele olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ta destan yazıldığını belirten Kılıç, "Sarıkamış, ülkenin her yerinden gelen vatan evlatlarının şehit olduğu yerdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde devam eden programda, Kafkas Halk Oyunları, jimnastik, paten, tekerlekli kayak branşlarında öğrenciler gösteri yaptı.